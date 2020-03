Станцевала и призналась в любви: Гагарина затмила всех на «Голосе»

В эфире Первого канала стартовал этап поединков седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». По итогам слепых прослушиваний были отобраны 45 юных артистов, включая два дуэта. Наставники разбили участников на пять троек, которым необходимо исполнить по одной песне. В результате каждый наставник пропускает в этап «Песня на вылет» по одному представителю из всех трио, а затем выбирает двух финалистов.

Новый раунд открыла команда Валерия Меладзе, подарившая ему трогательную песню за кулисами. Артист признался, что чуть не прослезился, и назвал своих участников настоящей дружной командой. Первыми в «Поединках» выступили семилетний Семен Орлов вместе с шестилетними Софией Бутаменок и Алисой Смирновой. Из трех звонкоголосых малышей, исполнивших песню Филиппа Киркорова «Влюбленный и безумно одинокий», Меладзе выбрал Софию.

Следом на сцену вышли шестилетний Мирон Довгань, 11-летний Богдан Хайруллин и 10-летняя София Фоменко с мэшапом хита «Credo» от Zivert и «Песенки мамонтенка». Ребята покорили Полину Гагарину энергичными танцами, которые удивительным образом не мешали дыханию.

«Если бы я так танцевала все время и пела, то вряд ли мне хватило бы дыхания — я бы уже давно с этой сцены бы сошла и попросила бы кислородную маску», — сказала артистка и по просьбе коллег исполнила небольшой танец.

Из второй тройки Меладзе также выбрал девочку по имени София. Следующая группа участников была представлена бойз-бэндом, в который вошли 14-летний Артем Скороль, 12-летний Кирилл Александров и 13-летний Тимур Лезгишвили. Ребята выступили с песней «Everybody» группы Backstreet Boys. Наставник остановил свой выбор на Кирилле, приехавшем на конкурс из Белгорода.

«Ой, мальчишки. Вы перенесли меня во времена моей молодости. Все девчонки были влюблены в группу Backstreet Boys, мне нравился черненький, — сказала Гагарина, отметив, что влюбилась во всех участников тройки сразу. — Вы готовый настоящий душераздирающий бойз-бэнд».

Парней на сцене сменила группа девочек — 10-летняя Кира Науменко и 12-летние Варвара Музеева и Софья Туманова с лирической композицией певицы IOWA «Одно и то же». Подчеркнув положительные впечатления от выступления, Меладзе заявил, что в следующий этап пойдет Софья.

Его заключительную тройку представили 14-летние Полина Грознова, Кристина Силлер и Арина Орлова. Одетые в стиле хип-хоп девушки исполнили хит «Friends» группы Marshmello.

«Шоу-бизнес ждет вас независимо от того, как пройдет сегодняшний вечер. — сказал Меладзе. — Дальше в нашем проекте будет двигаться Силлер Кристина».

Сразу после «Поединков» стартовал этап «Песня на вылет», в котором приняла участие образовавшаяся пятерка конкурсантов.

По результатам раунда, где каждый вокалист должен исполнить песню из слепых прослушиваний, в финал попадают только два участника. Юная София Бутаменок снова порадовала зрителей задорным исполнением русского романса «Дорогой длинною», написанного Борисом Фоминым и Константином Подревским. Участники сменяли друг друга без комментариев наставников: следом на сцену вышла София Фоменко с песней Синди Лопер «Girls Just Want To Have Fun». После того, как Кирилл Александров, Софья Туманова и Кристина Силлер также повторили исполненные на этапе отбора композиции, настало время для выбора двух финалистов.

«Дальше в суперпроекте «Голос» будут двигаться Туманова Софья и Силлер Кристина», — без лишних слов заявил Меладзе.

Выбывший из проекта Кирилл Александров растрогал зрителей и наставников, с улыбкой поблагодарив всех причастных к шоу.

«Спасибо, Валерий Меладзе и Баста, за то, что ко мне повернулись. Спасибо Полине Гагариной за то, что такая красивая и радуете мой глаз. Спасибо оркестру и фонографу Сергею Сергеевичу Жилину. Спасибо, Дмитрий Нагиев, за то, что шутите и подкалываете нас, у вас это получается», — сказал юноша.

В течение ближайших двух недель пройдут поединки, а затем девять лучших участников проекта — по трое из каждой команды — сразятся в финале.