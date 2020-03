Плейлист недели: The Weeknd, Моррисси и Kate NV

The Weeknd — «Save Your Tears»

Новый проект The Weeknd «After Hours» — подарок для тех, кто соскучился по Абелю и его межгалактическому ар-н-би. В этот раз артист обошелся без гостевых куплетов, зато отметился большим списком продюсеров: Metro Boomin, Илланджело, Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never) и Кевин Паркер (Tame Impala).

Моррисси — «I Am Not a Dog on a Chain»

Моррисси вернулся с тринадцатым сольным альбомом «I Am Not a Dog on a Chain». Сам музыкант назвал пластинку слишком хорошей и слишком правдивой, «чтобы ее назвали, хорошей». Посыл остался прежним: вокалист культовых The Smiths убежден, что только он несет миру правду (и с этим хочется поспорить). В 2019 году Моррисси выпустил сборник каверов «California Son», на котором гостили Билли Джо Армстронг из Green Day, LP, Эд Дрост и Ариэль Энгл.

Jpegmafia — «Covered In Money!»

Рэпер и продюсер из Балтимора Баррингтон Девон Хендрикс, выступающий под псевдонимом Jpegmafia, продолжает помещать кучу разных стилей в один трек — в первой части «Covered In Money!» сочетает в себе глитч и нойз, но ближе к концу становится более мелодичным и ровным. Последний релиз артиста «All My Heroes Are Cornballs» вышел в 2019 году.

«ИльяМазо» — «Евфрат»

Московский поэт Илья Мазо выпустил мини-релиз «Весны слуга». В него вошли четыре мрачные композиции, которые спродюсировал Дима Гуд. Поддержать ребят в непростое из-за коронавируса время можно здесь.

Мак Миллер — «Floating»

Вышла делюкс-версия посмертного альбома Мака Миллера «Circles». Пластинка пополнилась двумя новыми песнями — «Right» и «Floating». Вместе с последней вдобавок вышел яркий визуал. Рэпер скончался 7 сентября 2018 года на 27-м году жизни.

Хейли Уильямс и Boygenius — «Roses/Lotus/Violet/Iris»

В феврале вокалистка Paramore Хейли Уильямс выпустила первую часть дебютного сольника «Petals For Armor» (полный релиз 8 мая). На днях певица отметилась новой песней «Roses/Lotus/Violet/Iris», записанной совместно с девичьим фолк-трио Boygenius.

Kate NV — «Sayonara»

Катя Шилоносова, известная по проектам Kate NV и «ГШ», представила композицию «Sayonara» и черно-белый клип к ней. Певица также анонсировала альбом «Room For The Moon» (12 июня), вдохновленный музыкой и фильмами 70-80-х, а также российской и японской поп-музыкой.