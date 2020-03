Плейлист недели: Four Tet, Кэти Перри и Haim

Four Tet — «4T Recordings»

Ветеран электронный сцены Киран Хебден, выступающий под псевдонимом Four Tet, представил новый сингл «4T Recordings» — и это как всегда трогательная и кинематографичная музыка. Песня войдет в грядущий одиннадцатый альбом артиста «Sixteen Oceans», выход которого запланирован на март этого года. Ранее Four Tet выпустил композиции «Teenage Birdsong» и «Baby», а также клип к последней.

Haim — «The Steps»

Сестры Хайм продолжают сотрудничество с Полом Томасом Андерсоном. На этот раз он вместе с фронтвумен группы Даниэль срежиссировали клип на их последнюю песню «The Steps». В основу вошли бытовые сцены из жизни девушек: первую часть ролика они куда-то собираются, а потом стирают с себя макияж и срывают встречу. «The Steps» войдет в грядущий студийный альбом трио — «Women in Music Pt. III» (релиз 24 апреля).

Реклама

Ранее Андерсон снял Haim клипы на песни «Right Now», «Little of Your Love» и «Night So Long». В июне 2019-го постановщик также выпустил музыкальное видео «Anima», приуроченное к выходу нового альбома Тома Йорка.

Кэти Перри — «Never Worn White»

Кэти Перри поделилась новой песней «Never Worn White» и видео к ней. Таким образом певица рассказала о своей беременности. «Скажем так, это будет достаточно непростое лето», — отметила Перри в Instagram. Она состоит в отношениях с актером Орландо Блумом. Последний альбом исполнительницы «Witness» вышел в 2017 году.

«Увула» — «Пульс»

Петербургская группа «Увула» вернулась с новым альбомом «Ничего сверхъественного». Не удивительно, что ничего сверхъественного тут и правда нет: любимая фанатами грустная лирика и все тот же лоу-фай.

Seeyousoon — «Steamy»

Новое имя из Флориды — коллектив из девяти человек Seeyousoon — выпустил дебютную песню «Steamy». Вместе с ней также вышел клип, в котором несколько участников проходят сеанс психотерапии.

Группа Seeyousoon образовалась в 2018 году. Их уже успели сравнить с Brockhampton — из-за количества артистов и хип-хоп-музыки.

«Зорки Во» — «Существо»

Неторопливый психодел в сочетании с блюзом, джазом и шепотом дает классный эффект — это все новый альбом группы «Зорки Во» «Цукумогами/Гость ушедшего времени», и его точно надо послушать.

Megan Thee Stallion — «Savage»

Несмотря на звездный список гостей, стать новой рэп-героиней у Megan Thee Stallion вряд ли получится: ее дебютник вышел чем-то средним между Карди Би и ранней Ники Минаж. Над самим альбомом работали Juicy J из Three 6 Mafia, Timbaland и Pharrell. На лонгплей вошли девять композиций, в том числе уже изданная «B.I.T.C.H» и совместные работы с Kehlani и Gunna.