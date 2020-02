Плейлист недели: Caribou, Леди Гага, BTS и IC3PEAK

Caribou — «New Jade»

Канадский продюсер Дэниел Снейт (он же Caribou) продолжает создавать трогательную электронику. Первая за пять лет пластинка «Suddenly» вышла, к тому же его самой личной: диджей признался, что работа над ней пришлась на крайне сумбурный период в жизни, в котором были и смерть близкого, и рождение дочери. В отличие от «Our Love», новый альбом получился менее гладким по звучанию, но в этом его достоинство. «Вместо того, чтобы сгладить эти неровности, давайте сделаем на них акцент и посмотрим, что произойдет», — рассказал Снейт.

Леди Гага вернулась с новой песней «Stupid Love» и клипом к ней. Последний в сети уже сравнили с «Genesis» Граймс и не просто так: оба видео сняты в пустыне, а наряд певицы очень напоминает костюм Брук Кэнди. Тема такая: мир в огне, но только «добрые панки» во главе с Гагой спят и видят, как бы нас всех спасти.

Граймс — «Idoru»

Тем временем у самой Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) вышел клип на композицию «Idoru» с ее последнего альбома. В нем беременная певица поет на фоне падающих лепестков. «Miss Anthropocene» стала самой разноплановой работой Буше — с драм-н-бэйсом и кантри-посвящением Лил Пипу.

BTS — «On»

Кей-поп-группа BTS снова бьет всевозможные рекорды — на этот раз их клип на песню «On» набрал более 10 млн просмотров на Youtube спустя час после премьеры. Такого в истории платформы еще не было.

IC3PEAK — «Марш»

Если российских артистов часто упрекают за аполитичность, IC3PEAK в этом вопросе точно исключение. Группа представила первый сингл с предстоящего альбома «Марш» и видео к нему. В нем ребята примеряют маски мимов на поле боя и меняют барабаны на автомат Калашникова.

Амине — «Shimmy»

Рэпер Амине представил первый трек с момента выхода проекта «Onepointfive» в 2018 году. В нем он использовал олдскульный семпл из «Shimmy Shimmy Ya» Ol' Dirty Bastard 1994 года. Спродюсировали композицию давние коллабораторы Дрейка Boi-1da и Vinylz.

Kokoko! — «Zala Mayele»

В 2017 году французский диджей Ксавье Тома (он же Débruit) открыл миру (и всем стриминговым сервисам) певцов и танцоров из Конго, выступающих под псевдонимом Kokoko!, и понеслось: в прошлом году ребята выпустили альбом «Fongola» и выступили на нескольких крупных фестивалях. Африканская эклектика, самодельные инструменты из городского мусора и полный психодел — на днях у группы вышел клип на песню «Zala Mayele», и его обязательно нужно посмотреть.

Thundercat — «Dragonball Durag»

Главная звезда с бас-гитарой в руках — Ли Брунер, известный под псевдонимом Thundercat, поделился песней «Dragonball Durag» с предстоящего альбома «It Is What It Is». Вместе с ней вышел смешной клип, в котором музыкант с дюрагом на голове пытается привлечь внимание Кали Учис, группы HAIM и актрисы Квинты Брансон.