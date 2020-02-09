«Оскар-2020»: Тарантино, Скорсезе, Мендес и другие. LIVE

По сравнению с прошлым годом в самой престижной номинации стало на одного претендента больше — всего девять фильмов. Это «Джокер», «Паразиты», «1917», «Ирландец», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в ... Голливуде», «Кролик Джоджо» и «Ford против Ferrari».