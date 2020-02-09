«Оскар-2020»: Тарантино, Скорсезе, Мендес и другие. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии вручения премии «Оскар»

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В Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония награждения премией «Оскар». В России мероприятие в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени. Редактор отдела культуры Дмитрий Кузьмин и кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков проводят эту ночь с вами и делятся своими впечатлениями в онлайн-трансляции.
Трансляция
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01:00

По сравнению с прошлым годом в самой престижной номинации стало на одного претендента больше — всего девять фильмов. Это «Джокер», «Паразиты», «1917», «Ирландец», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в ... Голливуде», «Кролик Джоджо» и «Ford против Ferrari».

00:30

Всем привет! Сегодня нам предстоит большая киноночь в компании ведущих голливудских (и не только) режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров. Церемония награждения премией «Оскар» стартует ровно в 4:00 по московскому времени.

Церемонию также в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.