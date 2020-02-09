«Оскар-2020»: Тарантино, Скорсезе, Мендес и другие. LIVE

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01:00
По сравнению с прошлым годом в самой престижной номинации стало на одного претендента больше — всего девять фильмов. Это «Джокер», «Паразиты», «1917», «Ирландец», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в ... Голливуде», «Кролик Джоджо» и «Ford против Ferrari».
00:30
Всем привет! Сегодня нам предстоит большая киноночь в компании ведущих голливудских (и не только) режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров. Церемония награждения премией «Оскар» стартует ровно в 4:00 по московскому времени.
Церемонию также в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.