Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО

Трамп: США никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса
Kevin Mohatt/Reuters

США никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у Североатлантического альянса. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы никогда в них не нуждались. Мы фактически никогда ничего у них не просили», — сказал американский лидер.

Незадолго до этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом.

20 января Трамп заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было». Вместе с тем он подчеркнул, что «ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп».

19 января издание Politico написало, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685111_rnd_6",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
