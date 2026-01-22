США ожидают получить желаемое по вопросу Гренландии без затрат

Трамп: США рассчитывают получить все желаемое по Гренландии без затрат

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают получить доступ к Гренландии без каких-либо затрат. Об этом сообщает Fox Business.

«Мы получим все, что нам нужно. Мы получаем все, что хотим, и без каких-либо затрат», — сказал глава американского государства.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности организации встречи Путина и Трампа по Гренландии.