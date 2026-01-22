Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Пресс-конференции после встречи Трампа и Зеленского не будет

Пресс-конференции по итогам встречи Трампа и Зеленского в Давосе не состоится
Alexander Drago/Reuters

Пресс-конференция по итогам встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Давосе проводиться не будет. Об этом сообщает «Укринформ».

Переговоры двух лидеров, как отмечается, длились менее часа.

Агентство Reuters сообщило, что президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, политолога Владимира Васильева, на встрече Трампа с Зеленским в Давосе будет обсуждаться итоговая версия плана мирного урегулирования. Он отметил, что Трамп явно спешит с мирным урегулированием российско-украинского конфликта, а потому в ближайшее время стоит ожидать как минимум новых официальных заявлений.

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что Трамп вряд ли сумеет убедить Зеленского вывести войска из Донбасса. На данный момент это самый сложный аспект в их переговорах, рассчитывать на положительный исход в этом не стоит, сказал эксперт.

Ранее в Раде раскрыли, когда появятся наработки по выборам на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685009_rnd_0",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+