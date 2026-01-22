Размер шрифта
Лавров за завтраком проведет встречу с послами стран СНГ

МИД РФ: Лавров обсудит с послами сотрудничество СНГ на рабочем завтраке
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 января проведет рабочий завтрак с аккредитованными в России послами стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция велась на платформе VK.

«27 января в Москве состоится традиционный рабочий завтрак министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с аккредитованными в России послами государств — участников СНГ», — отметила дипломат.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, на встрече Лавров подведет итоги сотрудничества стран СНГ в 2025 году и обсудит с партнерами направление для взаимодействия в 2026 году.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах добрососедства, равноправного партнерства, уважения и учета интересов друг друга.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.

