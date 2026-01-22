Милонов назвал «деградантами» охранников из питерского торгового центра

Охранники в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге не имели право применять силу к мужчине, которого заподозрили в краже. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке».

Он назвал случай «абсолютно негодяйским» и отвратительным. Депутат напомнил, что право применять насилие имеют только органы власти, учитывая все законы.

«Какие-то деграданты, вылезшие из помойки, в штанишках с надписью «охрана», — сказал Милонов.

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра. Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться, после чего один из сотрудников охраны ударил его.

Пострадавший упал на пол, потерял сознание и начал биться в конвульсиях.

Как выяснилось позже, после конфликта пострадавший попал в реанимацию, к этому моменту он уже потерял сознание. Специалисты смогли запустить сердце, но позже его самочувствие снова ухудшилось. В этот раз его не спасли.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.