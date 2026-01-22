Размер шрифта
На Украине артистам балета грозит увольнение за участие в «Лебедином озере»

Два ведущих артиста балета Национальной оперы Украины могут быть уволены из-за участия в гастрольном туре по европейским странам с постановкой «Лебединое озеро» на музыку русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Стало известно об участии ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Натальи Мацак и Сергея Кривоконя в спектаклях «Лебединое озеро» с United European Ballet. <…> Они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», — говорится в сообщении.

Руководство оперы и Министерство культуры разрабатывают решения в рамках «трудовых отношений» в отношении танцоров. При этом имена и фотографии Мацак и Кривоконя больше не отображаются на официальном сайте театра.

Издание отмечает, что Мацак ранее выражала несогласие с исключением произведений русских композиторов из репертуара. Она утверждала, что для поддержания культурного обмена Украине следует уважать мировое наследие. Балерина также выразила мнение, что отказ от классического репертуара наносит значительный вред.

Ранее в украинском садике трехлетнего ребенка затравили за русскую речь.

