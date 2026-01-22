На Украине артистам балета грозит увольнение за участие в «Лебедином озере»

На Украине хотят уволить артистов балета за гастроли с «Лебединым озером»

Два ведущих артиста балета Национальной оперы Украины могут быть уволены из-за участия в гастрольном туре по европейским странам с постановкой «Лебединое озеро» на музыку русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Стало известно об участии ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Натальи Мацак и Сергея Кривоконя в спектаклях «Лебединое озеро» с United European Ballet. <…> Они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», — говорится в сообщении.

Руководство оперы и Министерство культуры разрабатывают решения в рамках «трудовых отношений» в отношении танцоров. При этом имена и фотографии Мацак и Кривоконя больше не отображаются на официальном сайте театра.

Издание отмечает, что Мацак ранее выражала несогласие с исключением произведений русских композиторов из репертуара. Она утверждала, что для поддержания культурного обмена Украине следует уважать мировое наследие. Балерина также выразила мнение, что отказ от классического репертуара наносит значительный вред.

