Политика

Президент Палестины назвал Москву своим вторым домом

Президент Палестины Аббас на встрече с Путиным назвал Москву вторым домом
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает Москву своим вторым домом. Об этом сообщает ТАСС.

Палестинский лидер подчеркнул, что между государствами существует «особенная духовная связь».

«Россия является большим другом Палестины на протяжении более 50 лет… Москва — наш второй дом, мы здесь среди друзей», — сказал Аббас.

Он поблагодарил РФ за прочную позицию в поддержку палестинского народа и выразил надежду на содействие Москвы в достижении мира на основе резолюций ООН. Аббас также отметил, что 85% инфраструктуры сектора Газа уничтожено, а палестинцы, по его словам, выступают против принудительного переселения.

Также он заявил, что палестинский народ держится за свою землю и против любых попыток выселения с территории страны.

Президент России заявил, что отношение России к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке в целом носят принципиальный характер.

По его словам, только образование и полноценное функционирование Палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта. Президент РФ обратил внимание, что при урегулировании ближневосточного конфликта необходимо учитывать нужды и пожелания палестинцев, в том числе касающиеся реконструкции сектора Газа.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы эти средства использовались для восстановления анклава.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил ситуацию вокруг Газы цитатой из Библии. 

