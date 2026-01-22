Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе

Трамп назвал хорошей прошедшую в Давосе встречу с Зеленским
Jonathan Ernst/Reuters

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским лидером в Давосе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что встреча с... Зеленским прошла хорошо», — сказал он журналистам.

По словам Трампа, переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются.

По данным «Укринформ», встреча длилась менее часа, а по ее итогам не было конференции.

22 января украинское издание «Страна» писало о том, что единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.

Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров заявил «Газете.Ru», что Трамп продолжит свою стратегию давления на Зеленского по вопросу отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Киев может принять такое решение к середине 2026 года, считает политолог. По словам Федорова, вряд ли соответствующее решение «созреет именно сегодня», однако в течение нескольких месяцев ВСУ могут покинуть Донбасс.

Ранее Путин назвал одну из главных тем встречи с представителями Трампа в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685063_rnd_3",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+