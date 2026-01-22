Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским лидером в Давосе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что встреча с... Зеленским прошла хорошо», — сказал он журналистам.

По словам Трампа, переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются.

По данным «Укринформ», встреча длилась менее часа, а по ее итогам не было конференции.

22 января украинское издание «Страна» писало о том, что единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.

Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров заявил «Газете.Ru», что Трамп продолжит свою стратегию давления на Зеленского по вопросу отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Киев может принять такое решение к середине 2026 года, считает политолог. По словам Федорова, вряд ли соответствующее решение «созреет именно сегодня», однако в течение нескольких месяцев ВСУ могут покинуть Донбасс.

Ранее Путин назвал одну из главных тем встречи с представителями Трампа в Москве.