У россиян стали блокировать карты при оплате туров

Карты туристов стали блокировать на фоне ужесточения контроля за переводами в РФ
В России участились случаи блокировки банковских карт и счетов у туристов и специалистов туристической отрасли после усиления контроля за транзакциями между частными лицами через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета», — говорится в сообщении.

Особое внимание финансовых мониторинговых служб может быть привлечено и к туристам, осуществляющим переводы крупных сумм на карты частных турагентов, а также к клиентам, совершающим переводы между своими собственными счетами непосредственно перед оплатой туристических услуг. Это касается и граждан пенсионного возраста, чьи операции банки анализируют более тщательно.

По информации, полученной от туристических агентств, ситуация начала ухудшаться еще в 2025 году, когда банки стали часто приостанавливать обработку платежей, даже если суммы были относительно небольшими. В настоящее время практически все крупные банковские организации инициируют подобные блокировки. Суммы замороженных переводов значительно варьируются: от 20-50 тыс. до 300 тыс. рублей и более.

С начала текущего года вступил в силу указ ЦБ РФ, устанавливающий критерии для определения операций по переводу средств без согласия клиента. Главная задача нововведений — пресечение цепочек переводов между обычными гражданами, которые могут использоваться в мошеннических целях.

Ранее стало известно о прогрессе по вопросу запуска карты «Мир» в Таиланде.

