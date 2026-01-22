Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде оценили слова Мерца о защите Гренландии от России

Сенатор Косачев: высказывание Мерца должно войти в анналы истории
Алексей Филиппов/РИА Новости

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Европа должна защитить Гренландию от России «отвратительно» и «мерзко», и оно должно «войти в анналы истории». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Из всей фантасмагории происходящего в анналы истории обязательно должно войти сегодняшнее заявление германского Мерца: с театральной паузой и с мимикой шулера, вытаскивающего крапленую карту из рукава», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что европейцы «тащатся от вседозволенности и безнаказанности». Также Косачев назвал высказывание Мерца «отвратительным», «мерзким», «циничным», «безнравственным», «продажным», «неприемлемым» и «недопустимым».

«А по степени оторванности от реалий сравнится, пожалуй, только с пресловутым «мы никогда не согласимся с наличием в составе России Ростовской и Воронежской областей». Напомню, сказано коллегой Мерца, тогдашней премьершей Британии Лиз Трасс», — написал Косачев.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января Мерц пообещал защитить Гренландию и Данию от угрозы, которая исходит из России. Политик отметил, что США «серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике».

Реагируя на слова Мерца, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что немецкому канцлеру «везде мерещатся русские».

Ранее Мерц заявил о появлении «новой реальности».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685177_rnd_1",
    "video_id": "record::fe8ff987-7a2f-403c-a6a1-99fa3642d487"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+