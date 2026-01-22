В Совфеде оценили слова Мерца о защите Гренландии от России

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Европа должна защитить Гренландию от России «отвратительно» и «мерзко», и оно должно «войти в анналы истории». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Из всей фантасмагории происходящего в анналы истории обязательно должно войти сегодняшнее заявление германского Мерца: с театральной паузой и с мимикой шулера, вытаскивающего крапленую карту из рукава», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что европейцы «тащатся от вседозволенности и безнаказанности». Также Косачев назвал высказывание Мерца «отвратительным», «мерзким», «циничным», «безнравственным», «продажным», «неприемлемым» и «недопустимым».

«А по степени оторванности от реалий сравнится, пожалуй, только с пресловутым «мы никогда не согласимся с наличием в составе России Ростовской и Воронежской областей». Напомню, сказано коллегой Мерца, тогдашней премьершей Британии Лиз Трасс», — написал Косачев.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января Мерц пообещал защитить Гренландию и Данию от угрозы, которая исходит из России. Политик отметил, что США «серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике».

Реагируя на слова Мерца, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что немецкому канцлеру «везде мерещатся русские».

Ранее Мерц заявил о появлении «новой реальности».