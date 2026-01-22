Обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Коми отправили за решетку

В Коми за решетку отправили обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

В Коми 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседской школьницы, отправили за решетку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд по ходатайству следствия избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия и закрепляют доказательную базу.

Инцидент произошел 19 января в подъезде жилого дома на улице Бабушкина в городе Инте. По версии следствия, злоумышленник выстрелил 14-летней девочке в голову и грудь, а затем спрятал ее тело в нежилой квартире на верхнем этаже.

У обвиняемого с семьей убитой был затяжной конфликт. Сообщалось, что сосед рисовал на почтовом ящике семьи кресты, мог позвонить в дверь ночью и портил имущество. Также в какой-то момент он предложил знакомому деньги и оружие, чтобы тот «разобрался» с семьей. В тот момент полиция состава преступления не обнаружила.

