Поддерживающий ВСУ Иван Дорн извинился перед москвичом

Украинский певец Иван Дорн, поддерживающий ВСУ, лично извинился перед москвичом в Париже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, 28-летний Максим давно мечтал найти сет Ивана, который тот играл на радио в Москве в 2017 году. Фанат написал Дорну, надеясь найти этот трек.

Позднее певец ответил москвичу, что не помнит название, но пластинка сейчас в Киеве, куда он не может приехать из-за мобилизации. Музыкант предложил встретиться в Париже в магазине винила.

Ради этой встречи Максим взял билеты в Париж, а Дорн сдержал слово и подарил Максиму пластинку с автографом. Он также сделал несколько фотографий и сыграл сет.

SHOT утверждает, что россиянин увлекается диджеингом, и это выступление стало для него особенным моментом.

30 октября 2025 года СМИ сообщали, что судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Свыше года Илья не платит за аренду квартиры в городе Бирске в Башкирии. Его долг за жилье составляет 74 тысячи 300 рублей. Площадь квартиры — около 33 квадратных метров.

