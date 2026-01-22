Размер шрифта
В популярной ягоде нашли вещества, замедляющие старение клеток

Nutrients: соединения ягод и листьев черники могут замедлять старение клеток
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Плоды и листья черники содержат пигментные соединения, способные замедлять процессы клеточного старения. К такому выводу пришли авторы обзорного исследования из Университета Дангук (Южная Корея). Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о химическом составе черники (Vaccinium myrtillus) и пришли к выводу, что растение богато биологически активными соединениями с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ключевую роль, по их данным, играют антоцианы — пигменты, придающие ягодам темно-синий цвет. Эти вещества относятся к полифенолам и участвуют в нейтрализации свободных радикалов, повреждающих клетки и связанных с процессами старения.

Отдельное внимание в обзоре уделено листьям черники, которые используются значительно реже, чем плоды. Обобщенные данные показывают, что листья содержат высокие концентрации фенольных соединений и обладают антиоксидантным, противовоспалительным и метаболическим действием.

Эксперименты на животных показали, что экстракты черники могут снижать уровень окислительного стресса, улучшать состояние кожи и потенциально замедлять развитие возрастных заболеваний.

Однако авторы подчеркивают, что из-за высокого содержания танинов экстракты листьев требуют осторожного применения, особенно у пожилых людей. Дело в том, что танины могут вызывать изменения в работе сердечно-сосудистой системы и повышать уязвимость слизистой оболочки желудка.

Ранее были названы витамины и минералы, которые укрепляют иммунитет зимой.

