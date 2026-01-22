Размер шрифта
В Омске задержали банду, вымогавшую у таксиста миллион рублей

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27685075_rnd_6",
    "video_id": "record::1a7239cc-5d42-4ade-87f4-ea110f152262"
}

В Омске задержана группа мужчин, подозреваемых в жестоком избиении и вымогательстве денег у таксиста. Об этом сообщает УМВД области.

По данным следствия, трое фигурантов, двое из которых иностранцы, под предлогом помощи с разряженным аккумулятором заманили водителя такси в безлюдное место. Там они начали его избивать и угрожать ножами. Сначала злоумышленники забрали у мужчины 2 тысячи рублей наличными, затем под угрозой расправы вынудили его перевести с банковской карты еще 48 тысяч, а после потребовали передать им один миллион рублей.

Чтобы оказать дополнительное давление, нападавшие заставили потерпевшего позвонить знакомой, забрать у нее телефон и сдать его в ломбард. Также они заставили таксиста признаться в торговле наркотиками и угрожали передать запись в полицию и родственникам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вымогательстве, злоумышленники задержаны, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее московский таксист получил удар ножом от жены во время ночной смены.
 
