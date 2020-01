«Офис», Олимпиада и много рекламы: что предложит стриминг NBC

Сервис Peacock компании NBCUniversal 15 апреля 2020 года вступит в стриминговую войну. Одно из потенциально важных различий — наличие рекламы, которое отсутствует у других крупных площадок, вроде Netflix и HBO.

По информации Deadline, платформа будет включать в себя как и хорошо известные сериалы, среди которых «Офис» и «Парки и зоны отдыха», а также множество эксклюзива. Кроме того, использовать будущий сервис планируется уже на Летних Олимпийских играх в Токио.

NBCUniversal объявил о запуске Peacock в январе 2019 года, став последним из крупных медиаконгломератов, присоединившихся к стриминговым гонкам.

Сервис будет бесплатным для абонентов Comcast и Cox cable — им будут открыты полные сезоны сериалов. Стоимость пользования платформой для других составит $5 в месяц. При этом зрители также могут выбрать опцию «без рекламы», которая обойдется в $5 для подписчиков Comcast и $10 для остальных пользователей.

Среди эксклюзивных проектов заявлены, в частности, драматический мини-сериал «Анджелина» с Эмми Россум в главной роли. Он расскажет о модели под псевдонимом Анжелина, ставшей местным поп-кумиром в Лос-Анджелесе 80-х и 90-х годов. Кроме того, это возрождение шоу «Звездный крейсер Галактика». Изначально предполагалось, что оно станет перезапуском оригинальной истории 2004 года, однако шоураннер сериала Сэм Эсмейл, известный по «Мистеру Роботу» и первому сезону «Возвращения домой» с Джулией Робертс, уточнил, что работает над новой историей.

«Фанаты «Звездного крейсера «Галактика», мой проект не будет ремейком фантастического сериала, который выпустил Рональд Д. Мур. Потому что — зачем переделывать совершенство? Вместо этого мы расскажем новую историю в этой вселенной, оставаясь верными духу «Звездного крейсера «Галактика». И это наше слово!» — приводит слова Эсмейла издание.

Один из интересных проектов стриминга — сериал по мотивам культовой антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Известно, что главную роль в нем исполнит Деми Мур. Актриса перевоплотится на экране в мать главного героя Джона Линду. Его, в свою очередь, сыграет звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк.

Примечательно, что книга экранизировалась дважды, и оба раза каналом NBC для телевидения — в 1980-м и 1998-м (в этой картине снялись Леонард Нимой и Питер Галлахер).

В 2009 году Ридли Скотт и Леонардо ДиКаприо объявили о том, что собираются экранизировать «О дивный новый мир», но спустя три года проект был положен на полку, поскольку Скотт занялся развитием франшизы «Чужие».

В общей сложности создатели сервиса обещают подписчикам более 15 тысяч часов контента. В основном речь идет о фильмах и сериалах, хотя пользователи Peacock также смогут смотреть новости, спортивные передачи и поздние ток-шоу. В частности, подписчики получат более ранний доступ к новым выпускам «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) и «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers), а также смогут насладиться трансляциями летней Олимпиады 2020 года в Токио с тремя ежедневными олимпийскими шоу — Tokyo Live, Tokyo Daily Digest и Tokyo Tonight.

В каталоге среди прочего будут сериалы «Доктор Хаус», «Дефективный детектив», «Бруклин 9-9», фильмы «Челюсти», «Горбатая гора», трилогия «Назад в будущее», «Доктор Смерть» (Dr. Death), «Один из нас врет» (One of Us Is Lying), экранизация одноименного романа о пяти подозреваемых, продолжение одноименного сериала 1980-х «Панки Брюстер» и многие другие.

«Название Peacock — дань уважения качественному контенту, к которому привыкли зрители NBC/Universal, — рассказала о проекте Бонни Хаммер, глава отделения, отвечающего за цифровой контент. — Будь то культурно важные сериалы, созданные инновационными авторами вроде Сэма Эсмейла, уморительные комедии от таких легенд, как Лорн Майклз и Майкл Шур, блокбастеры студии Universal или популярные реалити-шоу от людей с Bravo и E!».