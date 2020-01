Звезда «Горца» и «Друзей» покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Согласно TMZ, труп 51-летнего уроженца Нью-Йорка обнаружила в ванной комнате его жена Кристин Грин — данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, артист совершил самоубийство — трагедия произошла 11 января.

Прокомментировали произошедшее и близкие погибшего актера, которые признались, что его уход опустошил их всех.

«Дорогие друзья, мы трагически потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Мы будем недоступны в течение следующих двух недель, так как мы пытаемся осознать случившееся и скорбим. Он был так любим, мы все абсолютно опустошены. Спасибо за ваше понимание и уважение нашей конфиденциальности в это невероятно трудное время», — написали они на странице Кирша в Facebook.

Вдова актера позднее также поблагодарила людей, которые оказали ей поддержку после гибели супруга.

«Я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки и электронные письма, однако прочитала и прослушала каждое из них. Чувствую себя окруженной любовью — и буду всегда благодарна каждому из вас», — заявила Грин.

Актриса Аманда Уайсс, партнерша Кирша по «Горцу», в свою очередь, подчеркнула, что известие о смерти ее коллеги разбило ей сердце.

«У меня так много замечательных воспоминаний, связанных с «Горцем». Покойся с миром, дорогая душа. Мои искренние соболезнования его семье», — добавила она.

Стэн Кирш родился в Нью-Йорке 15 июля 1968 года. В качестве актера он дебютировал еще в раннем возрасте — когда будущей звезде Голливуда было всего четыре года, он снялся в серии рекламных роликов популярных консервов. Наибольшую известность Киршу принесла роль в канадско-французском сериале «Горец», где он сыграл Ричи Райана, вора, который знакомится с Дунканом Маклаудом (Эдриан Пол) и впоследствии становится его другом. Фантастическое шоу, которое изначально задумывалось как продолжение одноименного фильма Рассела Малкэхи, добилось широкой популярности и продержалось шесть сезонов. Кроме того, Кирш запомнился по небольшой, но яркой роли в легендарном ситкоме «Друзья», где он перевоплотился в Итана, одного из бойфрендов Моники Геллер в исполнении Кортни Кокс, который обманывает девушку относительно своего реального возраста, — уже после проведенной ночи с молодым человеком героиня узнает, что он несовершеннолетний.

Также на счету актера съемки в таких проектах, как «Главная больница», «Военно-юридическая служба», «Вне веры: Правда или ложь», «Лодка любви», «Огненный шторм», «Семейный закон», «Акула в бутылке», «Первый понедельник», «Месть мертвецов», «Пила: Возрождение», «Спасение с глубины» и «Неуязвимый».

В конце нулевых Кирш практически перестал сниматься и организовал актерскую студию собственного имени. В ее описании говорится, что со временем студия стала одной из лучших школ актерского мастерства в Лос-Анджелесе, помогающей своим ученикам регулярно получать роли в кино и на телевидении, тогда как сам Стэн «дает обучающимся важные советы для их карьеры».

Добавим, что в конце прошлого года не стало другого важного для «Друзей» человека — композитора Алли Уиллис, создательницы музыки к легендарному сериалу. Музыкантка скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа.

В России Уиллис была известна по большей степени именно как автор заглавной песни к культовому ситкому, однако за ее плечами также сотрудничество со множеством известных музыкальных коллективов и партитура в бродвейском мюзикле «The Color Purple». В 2018-м Уиллис была введена в «Зал славы авторов» за такие композиции, как «Neutron Dance», исполненную женским трио The Pointer Sisters, «What Have I Done to Deserve This?» — британцами Pet Shop Boys и Дасти Спрингфилд, «Lead Me On» — Патти Лабелль, «September» — группой Earth, Wind & Fire и «You're the Best» — тему к фильму «Парень-каратист».