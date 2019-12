«Алкоголичка» и «Фиксики»: что россияне смотрели на Youtube

Youtube назвал десятку самых популярных музыкальных видео уходящего года в России. Согласно релизу, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru», рейтинг возглавил певец Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, чьи клипы «Зацепила» и «Алкоголичка» посмотрели более 275 млн человек.

Третье место досталось композиции «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti и Артема Качера. Клип на нее вышел 29 марта 2019 года. На момент написания статьи он набрал более 110 млн просмотров. Песня уже попадала в топ стриминговых сервисов Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Spotify. В случае с первым она даже стала лидером.

В этом году огромной популярностью (более 74 млн просмотров) у россиян пользовался ироничный клип Егора Крида на песню «Сердцеедка».

По сюжету артист приезжает в деревню, чтобы стать ближе к простым людям. Вдали от города он встречает Варю (ее сыграла звезда франшизы «Елки» Галина Стаханова) и ее избранника — блогера Илью Шабельникова, известного как Satyr. Также в ролике снялся стендап-комик Данила Поперечный.

«Я так от всего этого устал. От этого шоу-бизнеса. От этой грязи. Хочу к простым людям, к настоящим», — объяснял по телефону Крид журналисту Юрию Дудю. «В интервью Юрий Дудь интересовался, понравилась ли мне пародия Satyr [на программу «Холостяк» — прим.] на меня. Глупо скрывать, что тот клип получился очень смешным. И тогда Satyr предложил снять мне совместное видео. Юмор и самоирония!» — анонсировал клип певец.

Следом — на пятой и шестой позициях — разместились танцевальный трек «Пчеловод» группы Rasa и «Витаминка» 21-летнего белорусского исполнителя Тимы Белорусских соответственно. Конкуренцию им составили Little Big, отметившиеся в списке сразу двумя клипами («Skibidi» и «I'm OK») и «Ленинград» с «Кабриолетом». Замкнул список музыкальных лидеров 2019 года рэпер Face с саундтреком к одноименному фильму Михаила Идова «Юморист». На момент написания заметки его посмотрели более 47 млн.

Что касается мировых артистов, то абсолютным рекордсменом по количеству лайков стала экранизация лиричной песни «Senorita» Шона Мендеса и Камилы Кабелло. Вторая совместная работа исполнителей понравилась 13,3 млн зрителей. На второй строчке разместилась корейская поп-группа BTS c клипом «Boy With Luv» (12,7 млн), а следом их коллеги — кейпоп-певицы Blackpink с синглом «Kill This Love», набравшем 10,7 млн лайков.

Удивительно, но главное поп-открытие 2019-го и любимица миллионов подростков по всему миру — Билли Айлиш — заняла лишь четвертую строчку.

Певица, получившая сразу шесть номинаций на премию «Грэмми», ворвалась в рейтинг со своим хитом «Bad Guy». Клип на него оценили 10,1 млн пользователей по всему миру.

Помимо музыкальных достижений, Youtube представил рейтинг самых просматриваемых видео в России. Судя по нему, в этом году у россиян большой популярностью пользовались юмористические ролики. Лидером стала пародия на популярный детский мультсериал «Фиксики» от блогера Сыендука под названием «Чинилы и большой секрет». Попали в топ-10 стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club.

Особую нишу занял документальный фильм о трагедии в Беслане журналиста Юрия Дудя. Трехчасовое видео посмотрели уже более 18,4 млн зрителей, а количество лайков достигло почти 1 млн. Участие Билли Айлиш в одном из выпусков «Вечернего Урганта», в свою очередь, позволило шоу завоевать третью строчку топ-10 популярных роликов в России. Фрагмент, в котором певица исполнила русскую версию «Bad Guy», собрал более 15 млн просмотров.

Кроме того, в список попали обзор BadComedian (Евгения Баженова) на военную драму «Т-34» режиссера Алексея Сидорова и челлендж от блогера HiMan, число подписчиков которого превышает 11,8 млн. Видео последнего — «Что если 24 часа пролежать в напитках?», где люди сидят в ваннах, наполненных колой, фантой, молоком и другими напитками, и пытаются проверить себя на стойкость, — набрало уже 17 млн просмотров.

В топ-3 мировых роликов, набравших больше всего лайков, вошли челлендж на канале Mr.Beast под названием «Make This Video The Most Liked Video On Youtube» (10,9 млн), свадебный влог PewDiePie (4,7 млн) и видео бразильского комика Уиндерсона Батиста.