Вместо Майкла Джексона: в США назвали артиста десятилетия

Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона

Певица Тейлор Свифт установила новый рекорд по общему количеству завоеванных премий American Music Awards, превзойдя результат Майкла Джексона. Она также одержала наибольшее количество побед в номинациях этого года и была признана исполнителем десятилетия.

В США прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, лауреатов которой, в отличие от конкурирующей «Грэмми», выбирают не голосованием участников Национальной академии искусства и науки звукозаписи, а путем опроса слушателей.

Главным событием церемонии стал триумф певицы Тейлор Свифт — если в прошлом году ей удалось довести количество завоеванных наград до 24 штук и обойти Уитни Хьюстон, то на этот раз она установила абсолютный рекорд, получив еще пять премий и тем самым превзойдя результат «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

В категории «исполнитель года» Свифт удалось одержать победу в борьбе с певицами Холзи и Арианой Гранде, а также рэперами Дрейком и Post Malone. За звание «лучшей поп/рок исполнительницы» ей вновь пришлось сразиться с Арианой Гранде, а также с Билли Айлиш — они же стали ее основными конкурентками в номинации «лучший альбом».

Лучшим музыкальным клипом было признано ее видео на песню «You need to calm down» (за это звание также боролись Холи, Ариана Гранде, Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X). А в категории «любимый взрослый исполнитель» Свифт обошла группу «Maroon 5» и свою коллегу по сцене Пинк.

Фоторепортаж: Больше, чем у Джексона: Тейлор Свифт побила рекорд
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Также Свифт вручили премию как лучшему артисту десятилетия, о чем организаторы AMA сообщили в конце октября.

«Влияние Тейлор на музыку в этом десятилетии бесспорно, и ее выступления на American Music Awards были по-настоящему эффектными. Мы очень рады отметить ее как нашего исполнителя десятилетия и не можем дождаться, когда она поразит всех эпическим шоу, которое будет охватывать всю ее карьеру!» — заявил исполнительный вице-президент Dick Clark Productions по программированию и развитию Марк Бакко.

Несмотря на такой успех, выступление Свифт чуть не оказалось омрачено проблемами с лейблом Big Machine, которому принадлежат права на ее старые песни. Сама певица в преддверии церемонии сказала, что руководство лейбла в лица Скотта Борчетты и Скутера Брауна запретило ей использовать свой материал в документальном фильме Netflix, а также исполнять его на AMA.

Однако за неделю до самого мероприятия Big Machine опубликовал официальное заявление, в котором говорилось о достигнутом с представителями премии согласии на исполнение песен Свифт в ходе церемонии вручения премий, а также на их трансляцию платформами, одобренными обеими сторона соглашения. Лейбл подчеркнул, что «соблюдает лицензионные права артистов», не упоминая имени самой певицы.

В результате со сцены прозвучало попурри из таких хитов, как «The Man», «Love Story», «I Knew You Were Trouble», «Blank Space», «Shake It Off» и «Lover».

«Все исполнители и все, кто находится в этом зале, хотят создать нечто долгоиграющее — чем бы это ни было», — сказала она.

Двумя другими запоминающимися событиями вечера стали юбилейные выступления панк-группы Green Day и поп-исполнительницы Тони Брэкстон.

Билли Джо Армстронг и его группа отметили на сцене AMA 25-летие своего канонического альбома «Dookie». Начав выступление с нового хита «Father of all», они продолжили его старым номером «Basket Case» и сорвали у зрителей стоячие овации.

Певица Тони Брэкстон отметила 25-летний юбилей своего участия в AMA исполнением суперхита «Unbreak My Heart» в сопровождении оркестра. Это выступление на премии стало первым для нее с 2001 года.

Рэпер Post Malone был представлен в семи номинациях, однако получил награду лишь за лучший хип-хоп альбом. В шести категориях были представлены Ариана Гранде и Билли Айлиш. Гранде не досталось ни одной премии, а Айлиш была признана открытием года и лучшим артистом в жанре «альтернативный рок».

Как и Свифт, рэпер Lil Nas X претендовал на награды в пяти номинациях, однако вирусный хит «Old Town Road» принес ему победу только в категории «лучшая рэп-песня». Дуэтом года была признана песня Шона Мендеса и Камилы Кабельо «Señorita», а туром года — мировые гастроли южнокорейской группы BTS.