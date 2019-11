Вместо Майкла Джексона: в США назвали артиста десятилетия

В США прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, лауреатов которой, в отличие от конкурирующей «Грэмми», выбирают не голосованием участников Национальной академии искусства и науки звукозаписи, а путем опроса слушателей.

Главным событием церемонии стал триумф певицы Тейлор Свифт — если в прошлом году ей удалось довести количество завоеванных наград до 24 штук и обойти Уитни Хьюстон, то на этот раз она установила абсолютный рекорд, получив еще пять премий и тем самым превзойдя результат «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

В категории «исполнитель года» Свифт удалось одержать победу в борьбе с певицами Холзи и Арианой Гранде, а также рэперами Дрейком и Post Malone. За звание «лучшей поп/рок исполнительницы» ей вновь пришлось сразиться с Арианой Гранде, а также с Билли Айлиш — они же стали ее основными конкурентками в номинации «лучший альбом».

Лучшим музыкальным клипом было признано ее видео на песню «You need to calm down» (за это звание также боролись Холи, Ариана Гранде, Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X). А в категории «любимый взрослый исполнитель» Свифт обошла группу «Maroon 5» и свою коллегу по сцене Пинк.

Также Свифт вручили премию как лучшему артисту десятилетия, о чем организаторы AMA сообщили в конце октября.

«Влияние Тейлор на музыку в этом десятилетии бесспорно, и ее выступления на American Music Awards были по-настоящему эффектными. Мы очень рады отметить ее как нашего исполнителя десятилетия и не можем дождаться, когда она поразит всех эпическим шоу, которое будет охватывать всю ее карьеру!» — заявил исполнительный вице-президент Dick Clark Productions по программированию и развитию Марк Бакко.

Несмотря на такой успех, выступление Свифт чуть не оказалось омрачено проблемами с лейблом Big Machine, которому принадлежат права на ее старые песни. Сама певица в преддверии церемонии сказала, что руководство лейбла в лица Скотта Борчетты и Скутера Брауна запретило ей использовать свой материал в документальном фильме Netflix, а также исполнять его на AMA.

Однако за неделю до самого мероприятия Big Machine опубликовал официальное заявление, в котором говорилось о достигнутом с представителями премии согласии на исполнение песен Свифт в ходе церемонии вручения премий, а также на их трансляцию платформами, одобренными обеими сторона соглашения. Лейбл подчеркнул, что «соблюдает лицензионные права артистов», не упоминая имени самой певицы.

В результате со сцены прозвучало попурри из таких хитов, как «The Man», «Love Story», «I Knew You Were Trouble», «Blank Space», «Shake It Off» и «Lover».

«Все исполнители и все, кто находится в этом зале, хотят создать нечто долгоиграющее — чем бы это ни было», — сказала она.

Двумя другими запоминающимися событиями вечера стали юбилейные выступления панк-группы Green Day и поп-исполнительницы Тони Брэкстон.

Билли Джо Армстронг и его группа отметили на сцене AMA 25-летие своего канонического альбома «Dookie». Начав выступление с нового хита «Father of all», они продолжили его старым номером «Basket Case» и сорвали у зрителей стоячие овации.

Певица Тони Брэкстон отметила 25-летний юбилей своего участия в AMA исполнением суперхита «Unbreak My Heart» в сопровождении оркестра. Это выступление на премии стало первым для нее с 2001 года.

Рэпер Post Malone был представлен в семи номинациях, однако получил награду лишь за лучший хип-хоп альбом. В шести категориях были представлены Ариана Гранде и Билли Айлиш. Гранде не досталось ни одной премии, а Айлиш была признана открытием года и лучшим артистом в жанре «альтернативный рок».

Как и Свифт, рэпер Lil Nas X претендовал на награды в пяти номинациях, однако вирусный хит «Old Town Road» принес ему победу только в категории «лучшая рэп-песня». Дуэтом года была признана песня Шона Мендеса и Камилы Кабельо «Señorita», а туром года — мировые гастроли южнокорейской группы BTS.