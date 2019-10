Диктатура Disney: названы главные люди индустрии развлечений

Издание The Hollywood Reporter представило рейтинг 100 самых влиятельных людей индустрии развлечений. Возглавил список генеральный директор The Walt Disney Co. Роберт Айгер. Согласно составителям топа, 68-летний уроженец Нью-Йорка в очередной раз стал лидером топа, так как «в Голливуде на данный момент нет человека, который настолько же хорошо сочетал бы в себе коммерческое видение и творческую хватку».

В материале также отмечается, что 2019-й можно считать во многом историческим годом для Disney: помимо традиционного для студии успеха ее проектов в прокате, компания недавно пополнилась активами 21st Century Fox, а в грядущем ноябре запустит стриминг-платформу Disney+.

Вторыми в рейтинге стали Рид Хастингс и Тед Сарандос, основатель и контент-директор Netflix соответственно.

Реклама

«Несмотря на включение в битву стриминг-сервисов Disney, WarnerMedia и NBCUniversal, Netflix обладает статусом новатора индустрии, насчитывающего около 152 млн подписчиков, а также имеющего до $15 млрд на производство контента в этом году», — отмечается в статье.

Замкнули тройку наиболее влиятельных людей развлекательной сферы управляющие NBCUniversal Брайн Робертс и Стив Бурке. В качестве обоснования их попадания в топ-3 издание вспомнило, что медиафункционеры «сумели выбить европейского гиганта индустрии развлечений Sky из рук Руперта Мердока, заплатив $38,8 млрд за контрольный пакет акций».

На четвертой строчке расположилась руководительница ViacomCBS Шери Редстоун: за то, что объединившиеся Viacom и CBS теперь в общей сложности оцениваются примерно в $31 млрд. Пятую позицию, в свою очередь, занял глава Marvel Studios Кевин Файги. Его авторы рейтинга назвали «важнейшим сотрудником Disney, если не учитывать Айгера».

Места с шестое по 15-е в списке заняли соответственно глава WarnerMedia Джон Станки, Синди Холланд, Скотт Стубер и Бела Баджария (все они занимают большие должности в Netflix), руководитель Walt Disney TV Питер Райс, глава потребительского и международного подразделений Walt Disney Co. Кевин Майер, руководящие The Walt Disney Studios Ален Бергман и Алан Хорн, председатель правления NBCUniversal Film and Entertainment Джефф Шелл и заместитель председателя правления Comcast/NBCUniversal Рон Майер, CEO ViacomCBS и CBS Боб Бакиш и Джо Янниелло, глава Disney Television Studios and ABC Entertainment Дана Уолден, руководительница Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли, а также не нуждающаяся в представлениях телеведущая Опра Уинфри (у нее есть собственный кабельный канал).

Что касается других представителей топ-50 рейтинга, то ими стали, в частности, сценарист Райан Мерфи, режиссер и продюсер Грег Берланти (29 место), создательница «Анатомии страсти» Шонда Раймс (33), актриса Риз Уизерспун (37), четырехкратный лауреат премии «Оскар» Стивен Спилберг (40), автор нашумевших триллеров «Мы» и «Прочь» Джордан Пил (42),

комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес (44), актеры Дуэйн «Скала» Джонсон (45), Леонардо Ди Каприо (47), а также экс-президент США Барак Обама со своей супругой Мишель (50), с недавнего времени занимающиеся продюсированием ряда кино- и ТВ-проектов.

Во второй половине списка среди прочих расположились создатель ремейка «диснеевского» «Короля Льва» Джон Фавро (52), режиссеры Квентин Тарантино (55) и Джеймс Кэмерон (57), писатель Стивен Кинг (60), братья Руссо (62), постановщики «Мстителей», актриса Скарлетт Йоханссон (65), звезда «Черной пантеры» и «Крида» Майкл Б. Джордан (66), комик Кевин Харт (73), автор «Заклятия» Джеймс Ван (80), актеры (непосредственным образом связанные с музыкальной индустрией, к слову) Уилл Смит (81) и Дональд Гловер (83), создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс (86), певица и актриса Дженнифер Лопес (92), ее коллеги Зендая (95) и Марго Робби (99), а также режиссер Тайка Вайтити (100).