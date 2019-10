Долгий путь к славе: как Гвен Стефани нашла любовь на «Голосе»

Американская певица Гвен Стефани, которую назвали в честь стюардессы из романа Артура Хейли «Аэропорт», родилась 9 октября 1969 года в Фуллертоне, штат Калифорния. Ее отец был маркетологом компании Yamaha, а мать — бухгалтером, однако после появления у них детей он оставила работу, чтобы уделять больше времени семье.

Вместе с братом, который играл на пианино, Стефани часто устраивала домашние концерты, а мать научила ее кройке и шитью, так что свои сценические костюмы будущая поп-дива часто делала сама из обычной одежды, купленной в супермаркете.

В школе она впервые выступила на публике на конкурсе талантов, тогда же увлеклась рисованием и поступила на художественные курсы в колледже Фуллертона. Чтобы заработать на высшее образование и поступить в Университет штата Калифорния, она подрабатывала в сети быстрого питания и магазинах парфюмерии.

Группу No Doubt, которой суждено было стать стартовой площадкой для ее карьеры, основал в 1986 году брат Гвен Стефани Эрик вместе со своим другом Джоном Спенсом, который стал первым вокалистом. Музыканты решили взять такое название в честь одной из частоупотребимых фраз Спенса (их первым названием было Apple Core).

Молодая певица присоединилась к группе брата сначала в качестве бэк-вокалистки, однако после самоубийства Спенса 21 декабря 1987 года он заняла позицию фронтвумен. После нескольких лет выступлений в местных клубах, в августе 1991 года No Doubt удалось заключить контракт на выпуск своего первого альбома с лейблом Interscope Records.

Но в начале 1990-х на волне популярности в США был гранж, и после феноменального успеха Nirvana и их альбома «Nevermind» продажи дебютной записи группы, ориентированной на музыку ска выглядели невоодушевляюще. Радиостанции стали отказываться от ротации песен No Doubt, и группа решила заняться собственным продвижением, отправившись в двухнедельный тур по западу США.

Слабые продажи стали причиной нежелания лейбла заниматься группой дальше, поэтому второй альбом музыканты записывали уже самостоятельно — часть звукозаписывающих сессий прошла в гараже дома самой Стефани на Бикон-Авеню. В честь этого диск получил название «The Beacon Street Collection» .

В силу отсутствия поддержки со стороны Interscope records, группа самостоятельно занималась продвижением новой записи — диск распространялся на концертах и в магазинах городов, куда участники No Doubt приезжали с выступлениями. Если их первый альбом разошелся числом всего 30 тысяч экземпляров, то число проданных копий «The Beacon Street Collection», чей звук оказался заметно жестче и грязнее, достигло отметки в 100 тысяч.

После столь неожиданного шага со стороны группы, увенчавшегося успехом, лейбл вновь обратил внимание на No Doubt. В ходе работы над третьим альбомом группу покинул брат Гвен Стефани, который стал одним из мультипликаторов мультсериала «Симпсоны», так что большую часть песен ей пришлось писать самой.

Новая запись, получившая название «Tragic Kingdom» вышла в 1995 году. Он сначала не вызвала большого интереса со стороны критиков и слушателей. Ее продвигали в основном среди студентов и любителей городских видов спорта.

Ситуация стала постепенно меняться в 1996 году — сначала альбом появился в Billboard Top-200 на 175 месте, потом сингл «Just a Girl» добрался до 10 места чарта, а в ноябре хит «Don't Speak», посвященный разрыву Стефани с бас-гитаристом группы, прорвался на первое место, которое ему удалось удерживать на протяжении 16 недель (рекордный срок по тем временам).

Общий объем продаж альбома к концу года составил 6 млн копий, а группа вышла в разряд звезд первой величины. Яркая личность вокалистки No Doubt, выделяющейся своей индивидуальностью на фоне как продюсерских поп-проектов, так и независимых коллективов, привлекала к себе все больше внимания и после выпуска еще двух альбомов Гвен Стефани решила заняться сольной карьерой.

Первый же ее диск — «Love. Angel. Music. Baby» разошелся «платиновыми» тиражами, клипы с него попали в жесткую ротацию на музыкальных телеканалах, а сингл «Hollaback Girl» установил рекорд, став первым треком, который был загружен из iTunes миллион раз.

Одновременно с этим Стефани запустила свою собственную линию одежды и снялась в фильме Мартина Скорсезе «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо. В 2006 у нее родился первый из трех сыновей от лидера группы Bush Гэвина Россдейла, с которым она состояла в браке с 2002 по 2016 год.

В 2012 году Стефани приняла решение возродить свой первый музыкальный проект и вместе с No Doubt записала альбом «Push and Shove», 115 тысяч копий которого было продано в первую неделю.

После ухода Кристины Агилеры из американского музыкального шоу «Голос» в 2014 году, Гвен Стефани заняла ее место наставницы в этой передаче. В 2016 она вновь вернулась к записи альбомов и выпустила еще два диска — «This Is What the Truth Feels Like» и «You Make It Feel Like Christmas».

В 2019 году стало известно, что она вновь вернулась в качестве наставницы в 17 сезоне «Голоса», первый выпуск которого вышел в эфир 23 сентября.

К слову, именно на «Голосе» Стефани встретилась с Блейком Шелтоном, с которым она находится в отношениях уже на протяжении четырех лет. Роман двух наставников популярного шоу стал одним из самых обсуждаемых в 2015 году.