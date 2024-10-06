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Европу призвали к экономическим реформам

Глава МВФ Георгиева: экономическое отставание Европы от США может усилиться

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прогнозирует увеличение экономического отставания Европы от США. В интервью Болгарскому национальному радио она отметила ключевые факторы, способствующие этому разрыву.

«В США наблюдается рост производительности труда, чего нельзя сказать о Европе. При примерно одинаковых финансовых активах в Соединенных Штатах две трети из них работают через рынки капитала, а в Европе — через консервативную банковскую систему», — заявила Георгиева.

По мнению главы МВФ, американская экономика более конкурентоспособна благодаря энергонезависимости и инновационному подходу. США располагают дешевой энергией в избытке, в то время как Европа пострадала от энергетического кризиса, вызванного конфликтом между Россией и Украиной.

Георгиева подчеркнула необходимость реформ в Европе: «Если Европа не ускорит развитие инновационной экономики, не создаст эффективный рынок капитала и не повысит эффективность использования европейских денег, ее отставание от США будет только увеличиваться».

Говоря о Китае, директор-распорядитель МВФ отметила важность развития внутреннего рынка страны.

«Главная проблема Китая в том, что он работает преимущественно на экспорт, а не на внутреннее потребление. Китаю необходимо создать лучшие условия для потребления внутри страны и обеспечить социальную безопасность», — считает Георгиева.

До этого Financial Times сообщала , что европейские домохозяйства сохраняют высокий уровень сбережений, достигший 15,7% во втором квартале 2023 года, в отличие от американцев, чьи расходы стимулируют экономический рост на фоне снижения уровня личных сбережений до 5,2%.

Ранее журналист рассказал об «уничтожении» Европы из-за Зеленского.

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