Бьянка рассказала о домогательствах известного певца

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в передаче «Шоу Воли», что ее домогался известный артист.

Бьянка отметила, что у певца есть жена и очень много детей. Инцидент произошел, когда артисты ехали в поезде на «Песню года». Исполнитель сидел со своей командой в купе.

«И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: «А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем», — вспомнила знаменитость.

Бьянка призналась, что тогда расстроилась и разочаровалась в артисте. По словам звезды, коллега это заметил.

«Просто человек поет такие песни, вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел!» — отметила артистка.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

В мае Бьянка похудела на 35 килограммов. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем.

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