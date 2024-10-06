В Лондоне задержали 17 человек на демонстрации в поддержку Палестины

Полиция Лондона сообщила в соцсети Х о задержании более 15 человек на прошедшей демонстрации в поддержку Палестины.

«В общей сложности на сегодняшней (речь о субботе. — «Газета.Ru») акции протеста было задержано 17 человек», — сказано в сообщении.

5 октября телеканал ITV сообщал, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Мероприятие проходило в преддверии годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Сообщалось также об аналогичной акции на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима, где собрались около трех тысяч человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее в Берлине задержали 10 человек на демонстрации в поддержку Палестины.