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В российском регионе загорелись скирды льна

В Алтайском крае загорелись скирды льна на площади 1 квадратного км

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В Алтайском крае загорелись скирды льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.

«В селе Залесово загорелись скирды льна под открытым навесом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован спасателями МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров.

Пожар тушат 12 человек на пяти автоцистернах. Также на месте работает трактор и погрузчик.

В МЧС также отметили, что пострадавших в настоящее время нет.

«Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в качестве основной причины пожара на нефтебазе в Пермском крае рассматривается версия о неисправности электрооборудования или электропроводки. Пожар на базе по хранению нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в деревне Осенцы произошел ночью 4 октября. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. метров, никто не пострадал.

Ранее в Воронежской области после падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе.

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