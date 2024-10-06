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Премьер Ливана призвал надавить на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Микати призвал надавить на Израиль ради прекращения огня

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Hassan Ammar/AP

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал мировое сообщество повлиять на Израиль, чтобы он прекратил огонь и выполнял резолюцию Совбеза ООН, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер призвал «надавить на Израиль», чтобы он соблюдал режим прекращения огня и незамедлительно выполнил соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

Наджиб Микати поддержал инициативу Соединенных Штатов и Франции об установке временной паузы в боевых действиях между еврейским государством и «Хезболлой», а также поприветствовал призыв Эммануэля Макрона остановить передачу Израилю видов наступательного вооружения, применяющихся в секторе Газа.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее стало известно, что Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана.

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