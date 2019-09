После провала: Шакира и Джей Ло рискнут на Супербоуле

Певицы Дженнифер Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула-2020, который состоится 2 февраля. На этой неделе об этом стало известно официально. Факт непосредственного участия в шоу, которое пройдет в рамках главного спортивного события США, на данный момент подтвердили обе артистки.

«Я мечтала поучаствовать в Супербоуле с того момента, как увидела полет к небесам Дайаны Росс, [случившийся в перерыве финального матча в 1996-м]», — подчеркнула Джей Ло, отметившая минувшим летом свой 50-летний юбилей.

Шакира, в свою очередь, комментируя назначение на Супербоул двух певиц латиноамериканского происхождения (сама 42-летняя артистка родилась в Колумбии, Лопес же появилась на свет в Бруклине в семье пуэрториканцев), назвала это «настоящей американской мечтой», а также напомнила, что в день финальной игры сезона в Национальной футбольной лиге (NFL) у нее будет день рождения.

«Выступать на одной из самых больших сцен в мире в компании коллеги, представляющей латиноамериканцев из США и всего мира, — огромная честь для меня», — передает слова исполнительницы Washington Post.

И для Лопес, и для Шакиры это станет первым выступлением в перерыве Супербоула. Мероприятие, которое пройдет во Флориде, спродюсирует рэпер Джей-Зи и его агентство Roc Nation.

Примечательно, что другая коллега Лопес и Шакиры — Рианна (американо-барбадосская ар-н-би-звезда) — от участия в соответствующем шоу в минувшем году публично отказалась. Бойкот главному спортивно-развлекательному мероприятию США (согласно СМИ, телеаудитория финала NFL в 2019-м составила примерно 100 млн человек) артистка устроила в знак солидарности с темнокожим игроком в американский футбол Колином Каперником, который еще с 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

«Эти предложение и возможность были бы отличными для Рианны, так как у нее запланирован новый альбом и тур, однако она придерживается того, что считает правильным», — прокомментировал тогда решение певицы инсайдер в разговоре с US Weekly.

В преддверии одного из матчей в 2016 году спортсмен отказался вставать во время исполнения национального гимна США — таким образом он выражал протест против жестокости сотрудников полиции в отношении афроамериканцев. Поступок Колина стал первым в череде многих подобных — вскоре квотербека в данной акции поддержали многие его коллеги. Действия футболистов в итоге вызвали неоднозначную реакцию в обществе: некоторые граждане США восхитились смелостью спортсменов, при этом многие раскритиковали их решение — в частности, президент Дональд Трамп и болельщики-патриоты, обвинившие игроков в неуважении к стране и ее гимну.

На фоне разгоревшегося скандала NFL стала терпеть ощутимые убытки, тогда как сам Каперник подал на организацию в суд. Согласно словам экс-игрока «Сан-Франциско Форти Найнерс», клубы лиги, сговорившись, начали массово отказываться от заключения контракта с ним из-за его политических убеждений. Правда, совсем уж без прибыльных соглашений спортсмен не остался — во время шумихи Колин, в частности, являлся амбассадором и рекламным лицом одной крупной компании по производству спортивной экипировки, демонстративно вставшей на сторону Каперника в его конфликте с руководством команд, Трампом и общественностью.

На данный момент скандал с футболистом несколько поутих, однако сам игрок до сих пор в NFL не играет (в то же время многие объясняют данный факт сугубо спортивными причинами).

В перерыве последнего Супербоула выступили группа Maroon 5 и рэпер Трэвис Скотт. Выступление было признано неудачным как зрителями, так и телевизионными и музыкальными критиками. Люди сошлись на том, что программа коллектива оказалось мало зрелищной и пресной.

Добавим, что в разные годы в перерывах финального матча лиги выступали такие звезды американской сцены, как Кэрол Ченнинг, Майкл Джексон, Бритни Спирс, Black Eyed Peas, Мадонна, Никки Минаж, Бейонсе, Бруно Марс и многие другие.

Один из наиболее известных перформансов, связанных с Супербоулом, случился в 2004 году, когда Джастин Тимберлейк делил сцену с Джанет Джексон — и во время исполнения артисткой строчку «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни») чересчур сильно дернул за верхнюю часть костюма певицы, оголив ее грудь. Инцидент мгновенно получил огромный общественный резонанс, и артистам даже пришлось публично извиняться за случившееся. По словам Джексон, это был «несчастный случай». Якобы планировалось, что Тимберлейк, дернув за костюм, оставит на ней лифчик, но в реальности оторванным оказался и он.