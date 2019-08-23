Серебренников, Богомолов и Марчелли: главные театральные премьеры

«Белые ночи», МХТ им.Чехова; 2, 3 и 19 сентября

28-летний Айдар Заббаров совсем недавно окончил обучение в ГИТИСе, но уже успел стать одним из самых молодых номинантов на «Золотую маску». Режиссер поставил несколько громких спектаклей в «Современнике», театре имени Ленсовета и Казанском театре имени Г. Камала. «Белые ночи» по одноименной повести Достоевского — его дебют в МХТ. В постановке про петербургского Мечтателя и его любовных метаниях заняты актер Евгений Привалов и народная артистка России Нина Гуляева.

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«Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», Центр им. Вс. Мейерхольда; 5 и 6 сентября

Говоря о работах Талгата Баталова, сложно выделить конкретный жанр: автор нашумевшего моноспектакля «Узбек» ставит как и документальные, так и иммерсивные спектакли и работает преимущественно с современной драматургией. Премьера режиссера на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда расскажет о противостоянии героических хиппи и советской диктатуры. В ее основу легла пьеса Михаила Дурненкова.

«Страх и отвращение в Серпухове», Театр.doc; 7 и 28 сентября

Если отсутствие сцены вас не пугает и вы легко отличите сайт-специфический театр от любого другого (если нет, то прочитайте нашу статью), смело отправляйтесь этой осенью в Театр.doc. Спектакль «Страх и отвращение в Серпухове» пройдет на территории завода. В центре сюжета — история московского корреспондента Паши по кличке Чубака, который уезжает в мрачный и «забытый Богом» город.

«Пер Гюнт», Театр им. Евгения Вахтангова; 7, 8 и 22 сентября

Еще одна громкая премьера сезона — спектакль по пьесе «Пер Гюнт» Юрия Бутусова, в прошлом году получившего пост главного режиссера Вахтанговского театра. О том, насколько сложно по своей структуре произведение норвежского драматурга Генрика Ибсена, постановщик знает не понаслышке. «Пьесу «Пер Гюнт» Ибсена почти невозможно прочитать», — признавался сам Бутусов. Действие оригинального текста разворачивается и в волшебной стране троллей, и в разные эпохи, а в сюжете сочетаются сразу несколько смысловых линий. Тем интереснее узнать, что у режиссера в итоге получится.

close Валерий Мясников/Театр Вахтангова

«Опыты неадаптивного театра», Электротеатр Станиславский; 10 сентября — 6 октября

В «Электротеатре» в сентябре покажут сценические зарисовки выпускников Мастерской Индивидуальной Режиссуры (МИР-5) Бориса Юхананова. «Музыка, искусство или нож в сердце? Где больше жизни, и в чем больше правды?» — говорит о постановке режиссер Демьян Водкин.

«Маленькие трагедии», Театр на Малой Бронной; 10 сентября и 22 октября

Константин Богомолов дебютировал в Театре на Малой Бронной в 2007 году, когда поставил спектакль «Много шума из ничего». Спустя 12 лет — в мае этого года — режиссер стал его худруком, сменив на посту Сергея Голомазова. «Никаких революций и никаких радикальных событий», — прокомментировал свое назначение постановщик.

В новом сезоне к Богомолову присоединятся молодые и актуальные режиссеры — Максим Диденко и Олег Долин. О первой большой премьере новоиспеченный руководитель объявит в конце августа, а пока — на малой сцене осенью зрителей ждет цикл пьес Пушкина «Маленькие трагедии» под музыку Курта Кобейна в постановке Егора Арсенова.

«Палачи», Гоголь-центр; 12-15 сентября

Человек, без которого невозможно представить открытие театрального сезона (и современный театр в целом): Кирилл Серебренников представит в Гоголь-центре новый спектакль «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Это уже второй спектакль по произведению известного драматурга и кинематографиста — в 2007 году «Человек-подушка» с успехом прогремел на сцене МХТ имени А.П. Чехова. В «Палаче» Серебренников впервые за два года (после освобождения из-под домашнего ареста) лично курирует проект как режиссер, художник и автор сценической версии. Постановщик переносит действие оригинального текста в Подмосковье «нулевых». Главный герой — бывший палач — после отмены смертной казни решает открыть паб, а также наладить отношения со своей семьей.

«Последние пять лет», Театр на Таганке; 14 и 15 сентября

Лауреат трех (!) премий «Золотая маска» за мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Алексей Франдетти откроет сезон в Театре на Таганке спектаклем «Последние пять лет». Музыкальная постановка, больше напоминающая сеанс семейной психотерапии, расскажет о молодой паре, которая после расставания берется анализировать собственные ошибки и неудачи. В ее основу легла история знаменитого композитора Джейсона Роберта Брауна.

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Похождения повесы», Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко; 19 сентября

Первой премьерой МАМТ в новом сезоне станет опера Игоря Стравинского «Похождения повесы». Два года назад спектакль о взлетах и падениях молодого человека по имени Том Рэйкуэлл уже был показан во Франции, а московскому зрителю его представят впервые. В качестве режиссера-постановщика выступил Саймон Макберни, в мае этого года продемонстрировавший на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» свой моноспектакль «Встреча».

«Наше все…» Тургенев. Метафизика любви», Театр Наций; 21 и 22 сентября

Литературная композиция «Тургенев. Метафизика любви» из цикла «Наше все...» расскажет о неразделенной любви русского писателя Ивана Тургенева к французской певице Полине Виардо. В основу произведения лег одноименный сценарий режиссера Сергея Соловьева.

«Занос», Театр «Практика»; 29 и 30 сентября

В 2012 году Юрий Квятковский поставил на сцене московского театра «Практика» настоящий хит — серию этюдов «Это тоже я. Вербатим» с учениками «Мастерской Дмитрия Брусникина». Этой осенью режиссер представит спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Занос» с Максимом Виторганом, Николаем Фоменко и Андреем Фоминым в главных ролях. Неудивительно, что билетов на постановку уже не осталось.

close Александр Куров/Театр «Практика»

«Травиата», «Снежная королева. Глобальное потепление», Музыкальный театр «Геликон-опера»; 22 октября и 28 декабря

Осенью «Геликон-опера» представит сразу две премьеры — постановку «Травиата» Джузеппе Верди, срежиссированную худруком театра Дмитрием Бертманом, и спектакль «Снежная королева. Глобальное потепление» Ильи Ильина.

«Девушка и смерть», Театральный центр «На Страстном»; 25, 26 октября и 22, 23 ноября

Режиссер Максим Диденко в недавнем интервью «Газете.Ru» рассказывал, что визуальный театр привлекает его «красотой» и «интернациональностью». Осенью номинант «Золотой маски» поставит очередной мультимедийный спектакль «Девушка и смерть», посвященный советской актрисе Валентине Караваевой. Получив всеобщее признание и Сталинскую премию, артистка вскоре попала в автокатастрофу, которая изуродовала ее лицо. Последние годы жизни звезды прошли в забвении. Она самостоятельно снимала себя на камеру, хроника которой и вдохновила Диденко на создание постановки. В главных ролях — Алиса Хазанова и Алексей Розин.

«Шутники», театр «Сатирикон»; декабрь 2019-го

В июле этого года в Ярославском театре имени Волкова произошли кадровые перестановки: сначала с поста директора уволили Алексея Туркалова, а затем худрук учреждения — Евгений Марчелли — добровольно оставил свою должность. Теперь Марчелли работает преимущественно в Москве, где в декабре этого года поставит на сцене театра «Сатирикон» спектакль по пьесе Островского «Шутники». По словам режиссера, в ней есть «и шекспировские страсти, и чеховский психологизм».

Теодор Курентзис: чего ждать?

В июне этого года Теодор Курентзис ушел с поста худрука Пермского театра оперы и балета из-за разногласий с руководством. Вскоре дирижер перебрался в Санкт-Петербург, где уже 1 сентября впервые выступит с оркестром и хором musicAeterna в статусе независимого коллектива. В Государственной академической капелле музыкант, питающий огромную любовь к произведениям Моцарта, поставит оперу «Cosi fan tutte».

Курентзис также раскрыл планы ежегодного Дягилевского фестиваля. Согласно пресс-релизу musicAeterna, осенью этого года коллектив станет резидентом парижского театра Шатле — именно на его сцене 110 лет назад состоялась премьера знаменитых «Русских сезонов». При этом ошибочно полагать, что фестиваль, фактически ставший визитной карточкой Перми, переедет с 2021 года во Францию. Отмечается, что мероприятия будут проходить в разное время: в Перми — летом, а в Париже — зимой.