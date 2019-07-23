Умер за мольбертом: наследие и трагедия Виктора Васнецова

Передвижничество

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии. Будучи сыном сельского священника, он должен был пойти по стопам отца, но с его же благословения бросил духовную семинарию и уехал в Петербург поступать в Академию художеств. Около года художник занимался в Рисовальной школе, где и познакомился со своим учителем, одним из лидеров передвижничества Иваном Крамским.

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В 1876 году Васнецов создал картину, выполненную в бытовом жанре — «С квартиры на квартиру». Полотно, на котором двое бедняков бредут по замерзшей неве с котомкой в руках, получило лестные отзывы критиков. Товарищи-передвижники работу оценили по-достоинству из-за ее обличительного пафоса и драматизированного характера.

В 1877 году Васнецов закончил первый вариант картины «Витязь на распутье» — произведение, написанное под впечатлением от былины «Илья Муромец и разбойники», откроет новую главу в творчестве автора. Через год художник представил его публике на выставке передвижников, и это привело в ужас коллег по цеху. Наставник живописца Крамской вовсе обвинил его в предательстве идеалов и принципов объединения.

Дружба с Третьяковым

Васнецов продолжил и дальше увлекаться народным эпосом, взяв за основу картины «После побоища» эпос «Слово о полку Игореве». В своей работе художник не стремился к историческому правдоподобию, а ее сюжет многим показался чересчур сказочным и былинным. Сам автор попытался отобразить в картине народный взгляд.

«Перед моей картиной стоят больше спиной, и только некоторые критики улавливают там русский дух», — говорил он. Однако у полотна нашелся свой почитатель — коллекционер Павел Третьяков, который приобрел ее для своей галереи. Дружба с меценатом закрепилась на долгие годы. В 1899-1906 годах по проекту Васнецова построили фасад Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

«Богатыри»

Над своим главным шедевром Васнецов работал около двадцати лет. Считается, что первый эскиз «Богатырей» был выполнен еще в 1876 году в парижской мастерской художника Василия Поленова. Незаконченная работа путешествовала вместе со своим автором из Киева в Москву, специально для нее меценат Савва Мамонтов построил отдельную мастерскую. В апреле 1898 года Васнецов закончил картину, и вскоре ее обладателем стал Третьяков.

В «Богатырях» центральной фигурой является Илья Муромец. Герой в интерпретации художника становится воплощением жизненной и физической силы, в чем явно превосходит угрюмого Добрыню Никитича и лукавого Алешу Поповича. По некоторым данным, прототипом Муромца мог стать крестьянин Владимирской губернии, а также извозчик, которого художник встретил в Москве и уговорил позировать.

Русский модерн

Идея знаменитого абрамцевского храма — Церковь Спаса Нерукотворного — также принадлежала Васнецову. Художник взял за основу разработку Поленова, несколько изменил в пропорциях и воплотил в ней свое увлечение кремлевскими соборами. Здание, сделанное по эскизам Михаила Врубеля, со скульптурным рельефом Марка Антокольского и иконами Ильи Репина и Виктора Васнецова стало хрестоматийной классикой русского модерна.

«Аляповатое и безвкусное»

К 900-летию Крещения Руси в Киеве подходило к концу строительство Владимирского собора. Роспись храма доверили Васнецову. Здесь он написал свою знаменитую «Богоматерь с младенцем», которую часто именуют «васнецовской». Восхищенный Третьяков купил несколько эскизов и образцов орнаментов художника, из-за чего встретил критику со стороны писателя Льва Толстого. Автор написал письмо, в котором назвал творчество «аляповатым и безвкусным» и посоветовал коллекционеру приобрести работу «Что есть истина?» Николая Ге.

В дальнейшем Толстой оставался последовательным критиком Васнецова. В 1894 году он три раза посетил галерею и в письме Третьякову заметил, что одна из его работ выполнена «бездарно и просто технически дурно».

Смерть

Васнецов скончался от инфаркта 23 июля 1926 года в своей мастерской, работая над портретом своего друга и ученика Михаила Нестерова. Великому русскому художнику было 78 лет.