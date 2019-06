Разбогател и не умер: назван первый рэпер-миллиардер

Американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z, стал первым в мире рэпером, чье состояние превысило миллиард долларов, написал Forbes со ссылкой на собственные расчеты.

Отмечается, что за последние десять лет музыка принесла Картеру, чьи альбомы 14 раз достигали первых строчек хит-парадов, и который 22 раза становился лауреатом музыкальной премии «Грэмми», более $500 млн (до уплаты налогов).

Чтобы вычислить принадлежащее ему состояние, журналисты включили в свои расчеты его доли в различных компаниях, к получившейся сумме добавили доход, после чего отняли от нее стоимость, которая соответствовала бы шикарному образу жизни артиста. Чтобы избежать упреков в неверном методе расчета или завышении результата, полученный итог сопоставили с оценками независимых экспертов.

Толчком для финансового развития рэпера, как отмечают в издании, стала встреча 40-летнего Картера с влиятельным 80-летним предпринимателем и инвестором Уорреном Баффетом в закусочной Hollywood Diner в городе Омаха, штат Небраска в 2010 году.

«Джей — наставник для куда более многочисленной аудитории, чем могу быть я. Для взрослеющего человека он настоящий образец для подражания», — заявил Баффет, говоря о впечатлении, которое произвел на него артист.

Во время беседы двое мужчин заказали себе по молочно-клубничному коктейлю, после чего продолжили разговор в офисе Berkshire Hathaway. За последующие десять лет Jay-Z занимался постоянным развитием собственного бренда. Среди его проектов — запуск в 1999 году своей линии одежды, которую он смог продать за $204 млн текстильному гиганту в 2007 году, производство дорогого коньяка, а также стриминговый музыкальный сервис Tidal.

Помимо музыки, одежды и элитного алкоголя, Jay-Z также владеет коллекцией дорогостоящих произведений искусства, недвижимостью в Лос-Анджелесе, на Лонг-Айленде и в нью-йоркском районе Трайбека, а также долей в компании Uber.

Рэпер, который вырос в жилом комплексе Марси, расположенном в известном своим высоким уровнем преступности районе Бруклина, и который зарабатывал на жизнь торговлей наркотиками вплоть до выпуска дебютного альбома Reasonable Doubt в 1996 году и последующего основания собственной студии звукозаписи Roc-A-Fella Records, называл главным фактором в своем успехе именно музыку.

«Хип-хоп всегда, с самого начала, был для меня большим вдохновением», — говорил он в интервью.

Продюсер Кассим Дин, работавший с такими хитами рэпера как «On To the Next One», а также над синглом его супруги Бейонсе «Upgrade U» заявил о том, что горд работой с Картером и испытывает перед ним восхищение как перед объектом для подражания.

«Все дело даже не в хип-хопе, а в том, что он оставил реальный след в культуре. Парень, который похож на нас, говорит как мы, любит нас, добился того, о чем мы даже не осмеливались и мечтать», — сказал Дин.

Благодаря росту своих доходов, Jay-Z удалось стать не только первым миллиардером в мире хип-хопа, но и одним из немногих представителей шоу-бизнеса вообще, кому удалось довести свой счет до десятизначной суммы.

«Если он стал миллиардером, то представьте, чего он достигнет потом. И это только начало», — добавил Дин.

Помимо предпринимательской деятельности, Картер также зарекомендовал себя, как публичный деятель, который стремится помочь оздоровлению общества, в котором он живет. Так, после убийства номинанированного на премию «Грэмми» рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, глава департамента полиции Лос-Анджелеса рассказал о том, что молодой артист планировал всретиться с представителями Картера.

На встрече они хотели обсудить проблему уличной преступности, способы остановить ее и ограничить от нее детей. За несколько часов до своей смерти Асгхедом оставил в твиттере сообщение: «Иметь сильных врагов — это благословение».