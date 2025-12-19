Путин похвалил Собянина

Путин заявил, что Москвой можно гордится

У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается в плане благоустройства транспортной инфраструктуры столицы. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

»Москвой мы все гордимся», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в Москве находятся ежедневно почти 15 млн человек, при этом вопросы транспортных развязок «решаются на системной основе».

«Это касается и общественного транспорта, прежде всего метро, это касается дорожного строительства, строительства развязок, путепроводов. И у команды Собянина в целом <...> получается решать эту задачу», — подчеркнул российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в московском метро запустили «поезд пропаганды» RT с цитатами и пасхалками.