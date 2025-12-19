На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известного рэпера приговорили к 9 месяцам тюрьмы за хранение наркотиков

Румынский суд приговорил Wiz Khalifa к 9 месяцам тюрьмы за хранение наркотиков
Shutterstock/FOTODOM

Румынский суд приговорил американского рэпера Wiz Khalifa к девяти месяцам лишения свободы по делу о хранении наркотиков, пишет Metro.

Исполнителю, настоящее имя которого — Кэмерон Джибрил Томаз, 38 лет. Прокуратура утверждает, что у рэпера было обнаружено более 18 граммов каннабиса во время концерта. Дело рассматривалось Апелляционным судом города Констанца, который удовлетворил апелляцию прокуратуры и вынес окончательный приговор — девять месяцев тюремного заключения по статье «хранение опасных наркотиков без права для личного употребления».

Ранее Wiz Khalifa был оштрафован $700, однако прокуратура сочла это наказание недостаточным и добилась ужесточения приговора. Хотя решение суда считается окончательным в рамках румынского законодательства, юридическая команда артиста намерена продолжить обжалование решения.

Рэпер опубликовал заявление в cоцсетях, в котором извинился перед румынской публикой. Он отметил, что не намеревался проявлять неуважение к стране.

В настоящее время артист находится в США. На данный момент не сообщается, будет ли Румыния добиваться экстрадиции исполнителя для исполнения приговора.

Ранее известный рэпер стал бодибилдером и удивил фанатов.

