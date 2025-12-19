Путин ответил журналисту BBC, заявившему «о всей власти в руках президента»

Путин поправил журналиста BBC, заявившего о всей власти в РФ в руках президента

Президент РФ Владимир Путин поправил журналиста британского телеканала BBC Стива Розенберга, заявившего, что вся власть в стране находится в руках российского лидера. Это произошло во время большой пресс-конференции Путина, совмещенной с прямой линией.

Как сказал глава государства, он действительно обладает рядом полномочий. Тем не менее значительную часть законов инициируют Государственная дума и Совет Федерации, подчеркнул он.

«Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции РФ, в основном законе нашей страны», — сказал Путин.

Также в ходе мероприятия российский лидер отметил, что самый лучший социологический срез о происходящих в стране событиях дают прямые обращения граждан. Кроме того, глава государства обратил внимание на важность своих встреч с жителями РФ, включая участников боевых действий на Украине. По словам Путина, благодаря таким встречам он «начинает чувствовать настроение людей, их запросы и потребности».

Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. К текущему моменту россияне направили на прямую линию более 3 млн обращений. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле рассказали, что по итогам прямой линии с президентом будет составлен перечень поручений.