Путин предупредил об ответе на атаки на российские танкеры

Путин о последствиях ударов по танкерам: Россия всегда даст ответ на такие атаки

России всегда будет давать ответ на атаки на российские танкеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, такие нападения «не приведут к желаемому результату» и «не нарушат никаких поставок». Это «только создаст дополнительную угрозу», отметил глава государства.

«Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — сказал он, говоря о последствиях атак на российские танкеры в Каспийском регионе.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация в ответ на атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

