Путин объяснил, от чего зависит продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Продовольственная инфляция, да еще и по некоторым направлениям, может быть больше. Она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек», — сказал глава государства.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что государственное регулирование рыночных цен является «опасным». По его мнению, существуют сферы, где подобные меры «необходимы», в том числе в сфере жизненно необходимых лекарственных препаратов.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил о снижении цен на яйца.