В Москве перекрыли Садовое кольцо

В Москве на Садовом кольце временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Садовом кольце в районе Новинского бульвара», — сообщает канал.

Кроме того, временно проезд закрыт на Можайском шоссе в районе дома 4, корпус 1 по направлению в центр и на съездах на Рублевское шоссе.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разбит бампер.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов.