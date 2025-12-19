На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал, что утильсбор на автомобили не будет вечным

Путин: утильсбор на автомобили не будет вечным
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение утилизационного сбора на автомобили не будет вечным и посоветовал журналистке, задавшей вопрос об утильсборе, купить отечественный автомобиль.

«Надеюсь, эта мера будет не вечной. Повышение утильсбора застрагивает граждан со средним доходом, правительство это понимает. Связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход с благородной целью — ради технологического развития», — приводит слова Путина Mash.

Глава государства посоветовал журналистке, задавшей вопрос об утильсборе, приобрести отечественный автомобиль. Он указал, что повышение цен на автомобили из-за утильсбора затронуло граждан в основном с высокими доходами, в крупных городах. Также он отметил, что высокие тарифы утильсбора косвенно помогают отечественному автопрому.

Ранее Генпрокуратура указала ФТС на нарушения при исчислении утильсбора.

