Президент Польши упрекнул Украину в неблагодарности

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности за оказанную поляками Киеву помощь на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве 19 декабря 2025 года, сообщает телеканал TVP Info.

«Я поделился с Зеленским своим впечатлением о том, что, по мнению поляков, наша помощь Украине не была должным образом оценена. И у киевских властей есть все инструменты, чтобы отменить эту тенденцию», — отметил Навроцкий.

Также Навроцкий отметил, что говорил с Зеленским о памяти жертв Волынской резни, и у них «есть понимание, что эти вопросы должны быть решены».

При этом польский президент подчеркнул, что визит Зеленского в Варшаву — это «хорошая новость для Польши, Киева и всего нашего региона», но «плохая новость для России».

По словам Навроцкого, визит Зеленского в Польшу доказывает, что «в стратегических вопросах и по теме сотрудничества в области безопасности демократические Польша и Украина едины, и в этом никогда не было никаких сомнений».

Кроме того, Навроцкий поблагодарил Зеленского за «четкие заявление по поводу участия польских предпринимателей в восстановлении Украины» и подчеркнул, что «мир на Украине невозможен без участия президента США Дональда Трампа».

В недавнем интервью порталу Wiadomosci Навроцкий раскритиковал Владимира Зеленского за то, что Киев воспринимает помощь Варшавы «как что-то само собой разумеющееся» и Украина перестала воспринимать Польшу как полноценного партнера. Также он заявлял, что Польша не будет отправлять свои войска на Украину.

