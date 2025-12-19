Путин сравнил бойцов СВО с ветеранами Великой Отечественной войны

Бойцы специальной военной операции (СВО) ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной, вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании... А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции?» — сказал глава государства.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что у героев СВО большой потенциал для работы на гражданской службе. Президент отметил, что сегодня в зоне спецоперации воюют сотни тысяч военнослужащих, но далеко не все желают работать на государственной службе после возвращения к обычной жизни.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

