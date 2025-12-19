На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о «благородной цели» утильсбора

Путин о повышении утильсбора: надеюсь, что эта мера будет не вечной
true
true
true
close
Татьяна Меель/РИА «Новости»

Утилизационный сбор в России направлен на благородную цель технологического развития в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И ясно, и надо повторять, прямо об этом сказать, связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром. <...> Конечно, я не могу вам не сказать, не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал, покупайте иностранную машину. Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким», — сказал он в ходе пресс-конференции.

С 1 декабря этого года вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза большинства иномарок для личного пользования выросла с трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее автоэксперт перечислил 10 авто, которые выгодно везти из-за рубежа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами