Путин рассказал о «благородной цели» утильсбора

Путин о повышении утильсбора: надеюсь, что эта мера будет не вечной

Утилизационный сбор в России направлен на благородную цель технологического развития в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И ясно, и надо повторять, прямо об этом сказать, связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром. <...> Конечно, я не могу вам не сказать, не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал, покупайте иностранную машину. Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким», — сказал он в ходе пресс-конференции.

С 1 декабря этого года вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза большинства иномарок для личного пользования выросла с трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

