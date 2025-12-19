Путин высказался о ценах на льготные лекарства в частных аптеках

Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам, вот это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения», — заявил он.

Глава государства добавил, что нужно уделять внимание развитию аптечной сети, включая внедрение так называемых передвижных аптек во многих регионах. По его словам, эта практика все шире и шире применяется и используется хорошо.

Президент РФ отметил, что для развития этого направления деятельности можно привлечь систему Почты России. Путин пообещал провести работу в этом направлении и решить ситуацию быстро.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил о снижении цен на яйца.