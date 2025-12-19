На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин ответил на вопрос об угрозах блокады Калининградской области

Путин: при появлении угроз Калининградской области РФ будет уничтожать их
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии

»... действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, и выведут его на совершенно другой уровень, и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал Путин, отметив, что все европейские политики должны это понимать и отдавать себе отчет.

Говоря об угрозах блокады Калининградской области, он выразил надежду, что этого не случится.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

В ноябре заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования российского региона.

Ранее депутат Колесник заявил, что РФ ответит на блокаду Калининграда согласно военной доктрине.

