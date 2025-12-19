Путин призвал внимательно покупать жилье

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал россиян относится внимательно к покупке жилья.

«Пока выплачивается ипотека, само жилье может прийти в негодность. Надо всегда выплачивать, очень внимательно относиться к выбору того объекта, который вы приобретаете», — сказал он.

Во время прямой линии Путин также пообещал включить город Стрежевой в Томской области в список для семейной ипотеки на вторичное жилье. На прямую линию обратилась Екатерина Ерастова, которая в своем видеообращении к президенту рассказала, что ее многодетная семья хотела бы воспользоваться семейной ипотекой, но в городе Стрежевом, где они живут, нет новостроек, а на вторичное жилье такой вид ипотеки не распространяется.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

