Путин заявил, что российские военные регулярно отвечают на удары Украины

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские военнослужащие на регулярной основе отвечают на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре.

Глава государства назвал удары ВС России «несопоставимыми» по «своей силе и точности с атаками киевского режима».

«На все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, не комбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения, ответ с нашей стороны будет всегда», — сказал он.

19 декабря в прямом эфире президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

