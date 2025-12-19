В Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ

Провал Евросоюза (ЕС) в вопросе передачи замороженных российских активов Киеву поставил крест на Украине. Об этом пишет британское издание Spectator.

«После отказа в предоставлении репарационного кредита или по крайней мере его отсрочки, финансовая поддержка Киева стала более ненадежной, чем когда-либо. <...> В результате Украина буквально доживает последние дни», — говорится в материале.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации».

Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что деньги пойдут на покрытие главных финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что деньги станут доступны Украине со второй половины января 2026 года.

При этом ЕС еще может конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту, и Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

Ранее в Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву.