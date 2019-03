Ищите женщину: кто звонил солисту Prodigy перед смертью

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт пытался наладить отношения с женой Маюми Кай после расставания и звонил ей, чтобы узнать, могут ли они вновь жить вместе, пишет The Sun.

Флинт и Кай заключили брак в 2006 году — они познакомились во время гастролей и нажили совместное имущество, раздел которого среди прочего и обсуждал Флинт во время их разговоров..

Ранее сообщалось, что за двое суток до кончины 49-летний музыкант пробежал пятикилометровый марафон за 21 минуту и 22 секунды и находился после этого в приподнятом настроении. Узнав о его смерти, лидер The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что не может поверить в случившееся.

Уход Флинта поклонники его творчества и электронной музыки в целом назвали концом «большой и славной истории The Prodigy». Они попросили Хоулетта и третьего участника группы Максима Реалити, чтобы они не брали на место Кита место нового человека, тем самым «оскверняя» наследие легендарного фронтмена.

Будущие участники группы встретились в конце 1980-х в одном из рейв-клубов. Флинту понравилась музыка, которой занимался Хоулетт, и он предложил создать собственную группу.

В то время Флинт был завсегдатаем танцевальных вечеринок и в 1990 году вместе со своим другом Лироем Торнхиллом стал участником подтанцовки нового музыкального проекта — The Prodigy. В середине девяностых Флинт записал вокал для песни «Firestarter» и снялся для клипа в новом образе, который тут же стал «визитной карточкой» группы.

В июле 2019 года The Prodigy планировали дать концерт в Москве, которую участники группы неоднократно называли одним из своих любимых городов.

«Мы очень любим приезжать в Россию, делали это не раз, и это одна из наших любимых стран, когда мы едем в тур. Я очень хочу снова выступить в России и надеюсь, что ее включат в концертный тур к новому альбому», — рассказывал Хоулетт «Газете.Ru» до того, как был оглашен график гастролей.

По его словам, несколько композиций для последнего альбома «No Tourists», вышедшего в 2018 году, музыканты даже записали в российской столице.

«В основном, да, альбом был записан в домашней студии. Но какие-то вещи мы записали и в Москве», — признался Хоулетт.

После смерти Флинта участники группы приняли решение об отмене всех ранее запланированных выступлений.

В России многие восприняли смерть фронтмена The Prodigy близко к сердцу. Так, узнав о кончине Флинта, его фотографию опубликовали в своих официальных инстаграмах музыканты групп Anacondaz, «Мумий Тролль» и НАИВ, а также Борис Гребенщиков.

«Мир его душе», — написал Гребенщиков.

Своим вдохновителем его также назвал Илья Прусикин, лидер группы Little Big.

«Теперь ни одного из моих кумиров нет в живых. Если существует загробный мир, я надеюсь, Кобейн и Флинт замутят крутую группу», — написал он в своем аккаунте.

Не остался в стороне даже музыкальный эксперт Юрий Лоза, выразивший сожаление в связи со смертью человека, который «создал что-то интересное и необычное». В то же время он подчеркнул, что не является поклонником подобной музыки.

«Я не слушал такую музыку никогда, это не моя музыка. Я понимаю, что у него есть очень много поклонников, но у людей совершенно разные вкусы. Есть такая поговорка: один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик. Вот это не моя была музыка, потому что для меня она слишком агрессивна», — приводит слова Лозы портал «Инфореактор».

После смерти Флинта произошел скандал на британской телевикторине The Chase, где конкурсантам было предложено выбрать группу с наименьшим количеством участников. Среди вариантов ответа были перечислены Pretenders, The Proclaimers и The Prodigy, пишет Evening Standard. Фанаты группы сочли подобную постановку вопроса неуместной, о чем не замедлили написать в социальных сетях после выхода программы в эфир, упрекнув составителей вопросов и редакторов передачи в «ужасном вкусе».